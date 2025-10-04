MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Yıllara meydan okuyan güzel model Heidi Klum, bu defa Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel bir defileye katıldı. Etkinliğe baştan aşağı transparan elbisesiyle damga vuran Heidi Klum, cesur elbisesiyle pozlar vermekten çekinmese de defile sırasında üstünü kapatmak için bir palto giymeyi tercih etti.

Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı
Öznur Yaslı İkier

52 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum bu defa Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Özel bir defileye katılan ünlü model baştan aşağı transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı 1

Heidi Klum, cesur elbisesiyle kameralar karşısına geçip poz verse de, defile sırasında üstünü kapatmak için bir palto giymeyi tercih etti.

Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı 2

Defileye 21 yaşındaki kızı Leni Klum ile giden ünlü model bu haliyle adeta bakana bir daha baktırdı. Süper modelin iddialı seçimi sosyal medyada 'çok fazla' yorumları yapılmasına neden oldu.

Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Nesil Aile için geri sayım! Güldürmeye geliyorlarYeni Nesil Aile için geri sayım! Güldürmeye geliyorlar
Avukatlığa geri döndü! Adliye kombini olay olduAvukatlığa geri döndü! Adliye kombini olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.