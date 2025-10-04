Baştan aşağı transparan! Heidi Klum cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

52 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum bu defa Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Özel bir defileye katılan ünlü model baştan aşağı transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Heidi Klum, cesur elbisesiyle kameralar karşısına geçip poz verse de, defile sırasında üstünü kapatmak için bir palto giymeyi tercih etti.

Defileye 21 yaşındaki kızı Leni Klum ile giden ünlü model bu haliyle adeta bakana bir daha baktırdı. Süper modelin iddialı seçimi sosyal medyada 'çok fazla' yorumları yapılmasına neden oldu.