Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Londra galasına katıldı. Galaya baştan aşağıya transparan ve taşlarla süslenmiş bir elbiseyle katılan Robbie cesur seçimiyle adeta bakana bir daha baktırdı.

Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu
Öznur Yaslı İkier

2023 yılının en çok konuşulan ve Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie, iki yıl sonra kırmızı halıya cesur bir dönüş yaptı.

Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 1

Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Londra galasına katıldı. Ünlü isim galaya baştan aşağıya transparan, yoğun taş ve kristallerle kaplı bir elbise ile katıldı.

Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 2

BAKANA BİR DAHA BAKTIRDI

Galaya cesur seçimiyle adeta damga vuran Margot Robbie sırt dekoltesiyle de beğeni topladı. Robbie iddialı seçimiyle gece boyu bakana bir daha baktırdı.

Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 3

Sosyal medyada; 'etkileyici bir kadın', 'çok iddialı', 'fazla cesur', 'güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu 4

Margot Robbie
