Baştan aşağı transparan... Margot Robbie galaya damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu

2023 yılının en çok konuşulan ve Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie, iki yıl sonra kırmızı halıya cesur bir dönüş yaptı.

Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Londra galasına katıldı. Ünlü isim galaya baştan aşağıya transparan, yoğun taş ve kristallerle kaplı bir elbise ile katıldı.

BAKANA BİR DAHA BAKTIRDI

Galaya cesur seçimiyle adeta damga vuran Margot Robbie sırt dekoltesiyle de beğeni topladı. Robbie iddialı seçimiyle gece boyu bakana bir daha baktırdı.

Sosyal medyada; 'etkileyici bir kadın', 'çok iddialı', 'fazla cesur', 'güzel kadın' gibi yorumlar yapıldı.