Bayhan konserinde talihsiz anlar! Şarkısını söylerken bir anda yere düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan sahne aldı.

Konser, Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.