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Bayhan konserinde talihsiz anlar! Şarkısını söylerken bir anda yere düştü

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Öznur Yaslı İkier

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği anlarda dengesini kaybeden Bayhan, bir anda yere düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan sahne aldı.

Konser, Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Bayhan konserinde talihsiz anlar! Şarkısını söylerken bir anda yere düştü 1

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bayhan konserinde talihsiz anlar! Şarkısını söylerken bir anda yere düştü 2

Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.

Bayhan konserinde talihsiz anlar! Şarkısını söylerken bir anda yere düştü 3

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