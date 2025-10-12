Bayhan Survivor 2026'a katılıyor! "Herhangi bir tedirginliğim yok"

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2026, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu yıl ada macerasına katılacak Survivor yarışmacıları ve takımlar şimdiden merak konusu oldu. Survivor 2026 kadrosu şekillenirken Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Adem Kılıçcı'nın şampiyon olduğu Survivor 2026'da yarışacak ilk isim şaşırttı. Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.

Konserde görüntülenen Bayhan ilk kez yarışmayla ilgili konuştu. Heyecan hissettiğini belirten Bayhan şu ifadeleri kullandı:

"Survivor ile ilgili heyecan hissediyorum. Survivor'a gidiyorsak sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Herhangi bir tedirginliğim yok. Neler olacağını bilmiyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Survivor dışında bir adaya gitsem yanıma Cango'yu götürürdüm, sağlam adamdır."