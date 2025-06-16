MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bebeklerine kavuşmak için gün sayıyorlar! Meriç Aral ve Serkan Keskin'den tatil pozları

Meriç Aral ve Serkan Keskin, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Oğullarına kavuşmak için gün sayan ünlü çift, Fransa tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Bebeklerine kavuşmak için gün sayıyorlar! Meriç Aral ve Serkan Keskin'den tatil pozları
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Meriç Aral ile meslektaşı Serkan Keskin, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini 2024 yılında nikahla taçlandırdı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmak için gün sayan ve bir erkek çocuk bekleyen Meriç Aral, eşiyle birlikte tatile gitti.

meriç 1

Fransa'ya gitmeyi tercih eden oyuncu çiftten Aral, keyifli anlarda çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

MERİÇ 2

Büyüyen karnı dikkat çeken Meriç Aral, paylaşımına "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notunu düştü.

meriç 3

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

MERİÇ 4

Öte yandan Meriç Aral, geçtiğimiz aylarda hamileliği ile ilgili "Belli bir aya kadar söylemedik kimseye, öyle gerekiyormuş, bize de daha doğru geldi. O aylar geçti artık söyleyebiliyoruz" demişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kraliçe Kate öldü! "Bu bir veda değil" diyerek...Kraliçe Kate öldü! "Bu bir veda değil" diyerek...
Nişanda makas kesmedi! Altan Bayındır para saçtıNişanda makas kesmedi! Altan Bayındır para saçtı

Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

İsrail- İran savaşında 4. gün…

İsrail- İran savaşında 4. gün…

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu!

İsrail saldırıları sonrasında İran'daki yıkım uydudan görüntülendi

İsrail saldırıları sonrasında İran'daki yıkım uydudan görüntülendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.