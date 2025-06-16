Bebeklerine kavuşmak için gün sayıyorlar! Meriç Aral ve Serkan Keskin'den tatil pozları

Ünlü oyuncu Meriç Aral ile meslektaşı Serkan Keskin, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini 2024 yılında nikahla taçlandırdı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmak için gün sayan ve bir erkek çocuk bekleyen Meriç Aral, eşiyle birlikte tatile gitti.

Fransa'ya gitmeyi tercih eden oyuncu çiftten Aral, keyifli anlarda çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Büyüyen karnı dikkat çeken Meriç Aral, paylaşımına "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum" notunu düştü.

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Meriç Aral, geçtiğimiz aylarda hamileliği ile ilgili "Belli bir aya kadar söylemedik kimseye, öyle gerekiyormuş, bize de daha doğru geldi. O aylar geçti artık söyleyebiliyoruz" demişti.