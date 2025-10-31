'Beklenen Mehdi' oldu yeni imajı dikkat çekti! Alperen Duymaz'ın partneri ile yaş farkı tepki çekti

Alper Duymaz’lı TRT tabii’nin 10 bölümlük yeni iddialı dizisi “Beklenen Mehdi”nin çekimleri hafta sonu başlıyor. Medyafikir Kulübü’nün imza atacağı dizi için Alperen Duymaz imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz yeni rolü için bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YAŞ FARKI TEPKİ ÇEKTİ

Alperen Duymaz'ın dizideki partneri ise genç kuşağın gözde yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İkili arasındaki yaş farkı ise hemen sosyal medyanın tepkisini çekti.

20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun ile 32 yaşındaki Alperen Duymaz'ın arasındaki yaş farkı çok bulundu. Sosyal medyada; 'kızlar neden hep çok küçük?', 'Kızı seviyordum ama son dizisinde aşırı itici geliyordu' gibi yorumlar yapıldı.