MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Beklenen Mehdi' oldu yeni imajı dikkat çekti! Alperen Duymaz'ın partneri ile yaş farkı tepki çekti

Midyat ve çevresinde çekilecek TRT tabii'nin "Beklenen Mehdi" dizisinin başrolü Alperen Duymaz yeni projesi için hazırlıklara başladı. Yeni rolü için imaj tazeleyen Duymaz'ın partneri Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İkilinin arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada tepki çekti.

'Beklenen Mehdi' oldu yeni imajı dikkat çekti! Alperen Duymaz'ın partneri ile yaş farkı tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Alper Duymaz’lı TRT tabii’nin 10 bölümlük yeni iddialı dizisi “Beklenen Mehdi”nin çekimleri hafta sonu başlıyor. Medyafikir Kulübü’nün imza atacağı dizi için Alperen Duymaz imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz yeni rolü için bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Beklenen Mehdi oldu yeni imajı dikkat çekti! Alperen Duymaz ın partneri ile yaş farkı tepki çekti 1

YAŞ FARKI TEPKİ ÇEKTİ

Alperen Duymaz'ın dizideki partneri ise genç kuşağın gözde yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İkili arasındaki yaş farkı ise hemen sosyal medyanın tepkisini çekti.

Beklenen Mehdi oldu yeni imajı dikkat çekti! Alperen Duymaz ın partneri ile yaş farkı tepki çekti 2

20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun ile 32 yaşındaki Alperen Duymaz'ın arasındaki yaş farkı çok bulundu. Sosyal medyada; 'kızlar neden hep çok küçük?', 'Kızı seviyordum ama son dizisinde aşırı itici geliyordu' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdıTatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı
Kazancı gündem oldu! Dudak uçuklatan rakam... Kazancı gündem oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz su burcu yazgı coşkun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden yağışlarla ilgili sevindirici haber geldi! Bölge bölge sıraladı: 'Yoğun kar yağışları bekliyoruz'

Uzman isimden yağışlarla ilgili sevindirici haber geldi! Bölge bölge sıraladı: 'Yoğun kar yağışları bekliyoruz'

Faciadan geriye tek cümlelik bu notla ölümsüzleşen kare kaldı

Faciadan geriye tek cümlelik bu notla ölümsüzleşen kare kaldı

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.