MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beklenen müjde geldi! Sihirli Annem efsanesi yeniden çekilecek! Kadro dikkat çekti

Beklenen müjde geldi! Sihirli Annem efsanesi yeniden çekilecek! Kadro dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003-2012 yılları arasında yayımlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem için beklenen müjde sonunda geldi. Geçtiğimiz yıllarda ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan “Sihirli Annem” filminin eski dizi kadrosuyla yeniden çekileceği öğrenildi.

Beklenen müjde geldi! Sihirli Annem efsanesi yeniden çekilecek! Kadro dikkat çekti

Sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan ve peş peşe iddialı yapımları izleyici ile buluşturup rekor gişeler elde eden Poll Films’in patronu Polat Yağcı’dan yine çok konuşulacak bir film daha geliyor.

Yağcı'nın geçtiğimiz yıllarda ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan “Sihirli Annem” filmini eski oyuncu kadrosuyla yeniden çekmeye hazırlandığı öğrenildi.

SİHİRLİ ANNEM 1

İLK KEZ SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin uzun yıllar Londra’da yaşayan Betüş’ü İnci Türkay filmde başrol oynayacak ve konuk olduğu projenin ardından 10 yıl sonra “Sihirli Annem” filmiyle ilk kez setlere dönecek.

25 Haziran 2022’de vefat eden “Sihirli Annem” dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

sihirli annem 2

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.

Mynet'in Sesi
Deniz Uğur'un eşinden üzen haber! Deniz Uğur'un eşinden üzen haber!
Liste uzadıkça uzadı... Bir dizi daha başlamadan ertelendi! Liste uzadıkça uzadı... Bir dizi daha başlamadan ertelendi!
Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Muazzez Abacı'nın eski eşi cezaevinde ölü bulundu!

Muazzez Abacı'nın eski eşi cezaevinde ölü bulundu!

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Efsane dizi yeniden çekiliyor! Kadro dikkat çekti

Efsane dizi yeniden çekiliyor! Kadro dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.