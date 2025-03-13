Beklenen müjde geldi! Sihirli Annem efsanesi yeniden çekilecek! Kadro dikkat çekti

Sinema sektörüne hızlı bir giriş yapan ve peş peşe iddialı yapımları izleyici ile buluşturup rekor gişeler elde eden Poll Films’in patronu Polat Yağcı’dan yine çok konuşulacak bir film daha geliyor.

Yağcı'nın geçtiğimiz yıllarda ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan “Sihirli Annem” filmini eski oyuncu kadrosuyla yeniden çekmeye hazırlandığı öğrenildi.

İLK KEZ SETE ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin uzun yıllar Londra’da yaşayan Betüş’ü İnci Türkay filmde başrol oynayacak ve konuk olduğu projenin ardından 10 yıl sonra “Sihirli Annem” filmiyle ilk kez setlere dönecek.

25 Haziran 2022’de vefat eden “Sihirli Annem” dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.