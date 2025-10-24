Beklenen rapor geldi! Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.
Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.
Ayşe Barım hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor geldi. Raporda, "Sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı" belirtildi. Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.
