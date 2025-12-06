MAGAZİN

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askerde! Birliğine teslim oldu

Survivor şampiyonu olarak tanınan ve son dönemde pek çok marka ile reklam anlaşması yaparak kazancını artıran Cemal Can Canseven asker oldu. Ünlü isim Manisa'daki birliğine teslim oldu.

Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askere gideceğini açıklamış ve 'Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askerde! Birliğine teslim oldu 1

Fenomen isim bugün birliğine teslim oldu. Instagram hesabından ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Cemal Can, "O an geldi, heyecanlıyım çocukluktan beri hep hayalimdi. Cemaliniz askere gidiyor canlarum… 1 ay yokum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum, buralar size emanet.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askerde! Birliğine teslim oldu 2

Sükut durun da. Beni özleyin... Ben yokken yorumlara “ne var ne yok” yazın, döndüğümde hepsini okuyacağım. Allah’a emanet olun, sizi seviyorum." dedi.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven askerde! Birliğine teslim oldu 3

Cemal Can Canseven
