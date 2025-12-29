Ben Leman final yapmıştı! Yeniden mi başlayacak?

Ben Leman dizisi, final kararıyla izleyicilerini şaşırttı. Yayınlandığı günden bu yana hikâyesi ve karakterleriyle dikkat çeken yapımın son bölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ben Leman dizisi reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyince fişi çekildi. Ancak dizinin bitmesi seyirciyi üzdü. Seyirciler dizinin Disney Plus’ta yayınlanması için sosyal medyada pek çok yorumda bulundu. Tam bu gündem sırasında ilgi çeken bir kulis bilgisi geldi.

Dinçer Güner, Disney Plus’ta devam etme iddialarının asılsız olmadığını, bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Ünlü astrolog aldığı kulis bilgisini paylaşarak" Umut edilen Disney+ olasılığı bir gerçek! Bu olasılık gerçekten sosyal medyanın gücü ile oldu. Yeni yılda Ben Leman'ın Disney+ devam edip etmemesi hâlâ sosyal medyada Ben Leman tutkusuna bağlı" dedi.