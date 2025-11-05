Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı

Kaçak Gelinler, Kaçın Kurası, Siyah Beyaz Aşk, Çatı Katı Aşk, Kraliçe, Aile ve son olarak da Ben Leman dizisinde rol alan Selin Şekerci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu değişimini 'Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?' sözleriyle duyurdu.

YORUM YAĞDI

Selin Şekerci'nin yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'ne yapsa yakışır', 'çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.