Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı

Şimdilerde Ben Leman dizisinde hayat verdiği 'Mine Candan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Şekerci bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Kaçak Gelinler, Kaçın Kurası, Siyah Beyaz Aşk, Çatı Katı Aşk, Kraliçe, Aile ve son olarak da Ben Leman dizisinde rol alan Selin Şekerci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Ben Leman ın Mine si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı 1

Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu değişimini 'Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?' sözleriyle duyurdu.

Ben Leman ın Mine si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı 2

YORUM YAĞDI

Selin Şekerci'nin yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'ne yapsa yakışır', 'çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Ben Leman ın Mine si Selin Şekerci imaj tazeledi! Son haliyle şaşırttı 3

Selin Şekerci
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

