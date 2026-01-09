MAGAZİN

Berat Efe Parlar evleniyor: Tarih bile verdi! Berat Efe Parlar kimdir, kaç yaşında?

Güldüy Güldüy Show ile yıldızı parlayan Mucize Doktor, Masal Şatosu: Peri Hırsızı ve Tozkoparan İskender gibi birçok başarılı projede rol alan genç oyuncu Berat Efe Parlar şimdi de yeni sinema filmi ile gündemde. Kardeş Takımı 3 ile izleyicisinin karşısına çıkan Berat Efe Parlar'dan evlilik müjdesi de geldi.

Öznur Yaslı İkier

Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız ve birçok başarılı projede rol alan Berat Efe Parlar şimdilerde yeni filmi Kardeş Takımı 3 ile gündemde.

Yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Berat Efe Parlar'dan şaşırtan evlilik müjdesi geldi.

Nişanlısının da filmde rol aldığını söyleyen Parlar 'Evlilik yoluna girdik. Erken ama doğru olduğunu düşünüyorum. Düğün yeri düşünüyoruz. Bu yaz gibi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Berat Efe Parlar'ın evlilik müjdesinin ardından sosyal medyada; 'Ne ara büyüdün maşallah sana', 'Büyümüşte evleniyor', 'Çok mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa reklam filmleriyle adım attı ve 2009 yılında "Melekler Korusun" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşadı. İftarlık Gazoz adlı filmde ilk kez başrol oynadı.

