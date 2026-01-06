Berdan Mardini '15 yaş küçük eşinden boşanıyor' denmişti! Galada ortaya çıktılar

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşandığı ve çiftin ayrılık eşiğine geldiği iddiaları gündemdeydi.

Sosyal medyada yayılan bu iddialara kayıtsız kalmayan ikili, romantik bir paylaşım ile dedikodulara noktayı koymuştu.

Evliliklerindeki krizi aşan ikili şimdi de galada ortaya çıktı. Gazetecilerin 'ne zaman evlilik?' sorusuna Berdan Mardini'nin eşi yüzüğünü göstererek cevap verdi.

Berdan Mardini ise, "Biz evlendik. Boşanacağız neredeyse" diyerek espri yaptı.