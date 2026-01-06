MAGAZİN

Berdan Mardini '15 yaş küçük eşinden boşanıyor' denmişti! Galada ortaya çıktılar

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin eşi Dilara Talay ile boşanacağı iddiaları bir süredir magazin manşetlerindeydi. Çiftin, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıktan sonra tüm fotoğrafları da kaldırması dikkatlerden kaçmamıştı. Mardini evliliğindeki krizi aşarak eşiyle birlikte galada ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşandığı ve çiftin ayrılık eşiğine geldiği iddiaları gündemdeydi.

Sosyal medyada yayılan bu iddialara kayıtsız kalmayan ikili, romantik bir paylaşım ile dedikodulara noktayı koymuştu.

Evliliklerindeki krizi aşan ikili şimdi de galada ortaya çıktı. Gazetecilerin 'ne zaman evlilik?' sorusuna Berdan Mardini'nin eşi yüzüğünü göstererek cevap verdi.

Berdan Mardini ise, "Biz evlendik. Boşanacağız neredeyse" diyerek espri yaptı.

