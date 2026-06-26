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Berdan Mardini baba oluyor! İkiz bebek müjdesi...

Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay, önceki gün görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Berdan Mardini, ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Berdan Mardini baba oluyor! İkiz bebek müjdesi...
Öznur Yaslı İkier

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de bebek müjdesiyle dikkat çekti.

Berdan Mardini baba oluyor! İkiz bebek müjdesi... 1

Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay ikiz bebek beklediklerini müjdeledi. Mardini, "Hayatımda o kadar çok iki yüzlü insan gördüm ki, en sonunda karnında iki tane gerçek yüz gördüm. İnşallah onlar iki yüzlü olmazlar. Nazar değmesin diyelim" diyerek herkesi güldürdü.

Berdan Mardini baba oluyor! İkiz bebek müjdesi... 2

Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Başakşehir'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

2010 ile 2021 yılları arasında Fatoş Yelliler ile evli olan Berdan Mardini'nin Mirzan ve Ezmira isminde iki çocuğu var.

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Berdan Mardini
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