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Berdan Mardini: "Fakirken parasızlıktan ağdacıya gidiyordum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 09:11
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Kıl sevmediğini söyleyen Mardini kıllarını aldırdığını söylerken yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Berdan Mardini: "Fakirken parasızlıktan ağdacıya gidiyordum"

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Berdan Mardini oldu. Açıklamalarıyla gündeme gelen Mardini tarzıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaştığı giyinme kombininin eleştirilmesi hakkında da konuşan Mardini “Vizyonu geniş olmayan insanlar ne giydiğime önem veriyorlar. Benim bir giyinme sınırım var. Teşhirciliği, çıplaklığı, aşırı uç şeyleri sevmiyorum. Son dönemde müzik camiasında da yurt dışından kopya klipler alıp yapıştırıyorlar. Kötülemek amacı için demiyorum. Biz kopyayı bile yapınca çıldırıyoruz. Biz onları alınca bile aşırıya kaçıyoruz. Dolayısı ile ben vizyonumu hep geliştirmeye, üretmeye yönelik tutuyorum.” dedi.

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"PARASIZLIKTAN AĞDACIYA GİDİYORDUM"

Mardini, Pınar Kerimoğlu’nun estetik ve kıllarını aldırma sorularına da şu yanıtı vererek gündeme geldi:

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“Burun estetiğim var. Bir de botoks yaptırıyorum. Burnum kemerliydi, onu düzelttirdim. Başka da estetiğim yok. Çok kıllıydım. Kıl sevmiyorum. Fakirken param yoktu, kıllarımı aldıramıyordum. Parasızlıktan ağdacıya gidiyordum. Dövme yaptırmak istiyordum, kıllardan görünmeyecekti. Spor yapıyorum, koşuyorum ve ter kıl işe birleşince kokuyordu. Bu yüzden kıldan nefret ediyorum.”

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Berdan Mardini
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