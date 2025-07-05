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Bereketli Topraklar daha başlamadan anlaşma sağlanamadı! Başrol değişti

Yeni sezonda Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan “Bereketli Topraklar” dizisi merakla bekleniyor. Dizinin kadın başrolü için görüşülen Deniz Baysal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bereketli Topraklar daha başlamadan anlaşma sağlanamadı! Başrol değişti
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin Engin Akyürek’li dizisi “Bereketli Topraklar” büyük bir heyecanla bekleniyor. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği dizi Adana’da çekilecek.

Eylül ayında sete çıkması planlanan dizinin kadın başrol oyuncusu için görüşülen Deniz Baysal’la ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Baysal ile yapım şirketi Süreç Film’in şartlarda anlaşamadığı öğrenildi.

Bereketli Topraklar daha başlamadan anlaşma sağlanamadı! Başrol değişti 1

Dizi için şu an resmi olarak görüşülen yeni bir oyuncu henüz yok. Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç’ın yazdığı dizi Safa Önal’ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” eserlerinden yola çıkılarak çekilecek.

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deniz baysal dizi
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