Beren Saat'in davet tarzı olay oldu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan ve ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, 'İntikam', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Atiye', 'İstanbul İçin Son Çağrı' gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Beren Saat şimdi de yüzü olduğu markanın özel gecesinde ortaya çıktı.

Geceye özel olarak hazırlanan Beren Saat açık saçları, hafif makyajı ve mor elbisesiyle takipçilerinde tam not aldı.

Sosyal medyada Beren Saat için 'Kutu bebek', 'Barbie Beren', 'Çok güzel', 'Yıllar geçiyor ama o aynı', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.