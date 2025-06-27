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Beren Saat'in davet tarzı olay oldu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Bihter' karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat şimdi de yüzü olduğu markanın özel gecesinde ortaya çıktı. Geceye özenle hazırlanan ünlü isim saçı, makyajı ve elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Beren Saat'in davet tarzı olay oldu! Saçı, makyajı ve elbisesi tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan ve ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, 'İntikam', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Atiye', 'İstanbul İçin Son Çağrı' gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu Beren Saat şimdi de yüzü olduğu markanın özel gecesinde ortaya çıktı.

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Geceye özel olarak hazırlanan Beren Saat açık saçları, hafif makyajı ve mor elbisesiyle takipçilerinde tam not aldı.

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Sosyal medyada Beren Saat için 'Kutu bebek', 'Barbie Beren', 'Çok güzel', 'Yıllar geçiyor ama o aynı', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Beren Saat
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