Berfu Yenenler'in o sözleri Çakal'ı çıldırttı: “Bir tarafım ağzının payını ver diyor..."

Berfu Yenenler ve rapçi Çakal arasındaki gerilim artıyor. YouTube’daki programında yayınlanmayan bölümle ilgili konuşan sunucu Berfu Yenenler sözleriyle Çakal'ı kızdırdı.

Rapçi Çakal geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdan bahsetti ve sert ifadeler kullandı. Çakal konuşmasında "Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı" dedi.

GERİLİM YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Rapçi Çakal'ın bu sözler Berfu Yenenler'e söylediği gündeme geldi. Yenenler de program sırasında çekim konuklarından biriyle ciddi bir gerilim yaşadıklarını belirterek bu yüzden bölümü izleyicilerle buluşturmadığını açıklamıştı.

Son olarak Berfu Yenenler, muhabirlerin konuyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:
"Benden kaynaklı bir şey olmadığını beni bilen çok iyi bilir. Kimseyi de mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım, yayınlasaydım mağdur olan ben olmazdım. Ben kendisiyle yine konuşurum hiçbir problem yok. İsterse tekrar bir bölüm bile çekebiliriz."

Bu açıklamaların ardından Çakal ise çok sinirlendi. Rapçi sosyal medya hesabından, “Bir tarafım ağzının payını ver diyor, diğer tarafım artık susman lazım” şeklinde karşılık verdi ve tartışmayı alevlendirdi.

