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Berfu Yenenler saç rengini değiştirdi! Küçük oğlu açık açık söyledi: "Birazcık beğenmedim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2025 14:15
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Eser Yenenler ile evlendikten sonra sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler imaj değiştirdi. Saç rengini önce çocuklarına gösteren Berfu Yenenler'in yeni imajına yorum yağdı.

Berfu Yenenler saç rengini değiştirdi! Küçük oğlu açık açık söyledi: "Birazcık beğenmedim"

2019'da dünyaevine girdiği oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi model Berfu Yenenler sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Eser Yenenler ile bir show programı da yapan ünlü isim imaj değiştirdi. Berfu Yenenler son olarak saç rengini değiştirip önce yeni halini çocuklarına sordu.

Mete annesini görünce bir hayli şaşırarak annesini saçlarını beğendiğini söylerken Kuzey ise annesinin saçlarını pek de beğenmedi.

Annesinin sorusu karşısında kararsız kalan Kuzey "Birazcık beğenmedim" dedi.

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Berfu Yenenler'in değişen saç rengine sosyal medyada da yorum yağdı. Berfu Yenenler'i görenler "Eski halin daha iyiydi" dedi.

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Berfu Yenenler'in Yeni Saç Rengini Beğeniyor Musunuz?

Kesinlikle beğendim!
Fena değil, ama eski hali daha iyiydi.
Saç rengi hiç hoşuma gitmedi.
Kararsızım, belki alışırım.

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. 1.76 metre boyundaki Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu.

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Yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin Kuzey ve Mete adında iki oğulları bulunuyor.

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Berfu Yenenler
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