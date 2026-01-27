Bergüzar Korel 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü! 'Zayıflama iğnesi' iddialarına jet yanıt

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle televizyon ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Bergüzar Korel, 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Pozlarıyla beğeni toplayan Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı da merak ediliyor.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Ünlü isim hakkında 'zayıflama iğnesi' iddiaları da gündeme geldi. Korel zayıflama iğnesi iddialarını yalanlayarak "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu" dedi.

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.