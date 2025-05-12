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Bergüzar Korel'den Esra Erol'a doğum günü mesajı: Omzunda huzur ve güven duyduğum...

Son olarak Annem Ankara'da boy gösteren Bergüzar Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Bergüzar Korel'den Esra Erol'a doğum günü mesajı: Omzunda huzur ve güven duyduğum...
Kubra Akalın

Ünlü sunucu Esra Erol, bugün 43 yaşına bastı. Oyuncu Bergüzar Korel de yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

Esra Erol'a sarıldığı kareyi paylaşan Bergüzar Korel, "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte. Omzunda huzur ve güven duyduğum, hayatın bana en güzel sürprizlerinden. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.

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"HEP HUZUR VEREN KARDEŞİM"

Erol ile bir fotoğraf daha paylaşan Korel, sözlerini "Vefakar, hakkaniyetli, yüksüz, hep huzur veren kardeşim. Çok seviyorum seni. Nice mutlu, sağlıklı doğum günlerimizi kutlayalım evlatlarımızla. Hep birlikte inşallah" diye noktaladı.

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Esra Erol
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