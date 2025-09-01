MAGAZİN

Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı! Görenler inanamadı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Korel'i görenler inanamadı.

Öznur Yaslı İkier

Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Vatanım Sensin ve Annem Ankara gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa makyajsız halini paylaştı. Oyuncunun yüzündeki sivilceler ve dudağındaki uçuk dikkat çekti.

Korel, "Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel
