Berk Atan'ın sevgilisi kim? Gökçe Akyıldız sorulunca...

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu sezon pek çok oyuncu girdi. Onlardan biri de Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız oldu. Gökçe Ayyıldız ve başrol oyuncusu Berk Atan'ın aşk yaşadığı iddiaları ise sosyal medyayı salladı.

Daha önce de pek çok kez özel hayatıyla ve sevgilileriyle gündeme gelen Berk Atan'ın Gökçe Ayyıldız ile eğlenmeye çıktığı akşamdan görüntüler de gündeme geldi.

Berk Atan geçtiğimiz gün ise bir davette görüntülendi. Oyuncuya "Gökçe Hanım'ı soralım" diyen muhabirler yanıt alamadı. Berk Atan sevgili sorularını duyunca gerilip mekana girdi.

BERK ATAN'IN SEVGİLİLERİ

Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamıştı. Ondan önce ise yine rol arkadaşlarından Sude Zülal Güler ile birlikteydi.