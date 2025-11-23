MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Gökçe Akyıldız sorulunca...

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile aşk yaşadığı konuşulan Berk Atan soru yağmuruna tutulunca gerildi.

Berk Atan'ın sevgilisi kim? Gökçe Akyıldız sorulunca...

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu sezon pek çok oyuncu girdi. Onlardan biri de Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız oldu. Gökçe Ayyıldız ve başrol oyuncusu Berk Atan'ın aşk yaşadığı iddiaları ise sosyal medyayı salladı.

Daha önce de pek çok kez özel hayatıyla ve sevgilileriyle gündeme gelen Berk Atan'ın Gökçe Ayyıldız ile eğlenmeye çıktığı akşamdan görüntüler de gündeme geldi.

Berk Atan geçtiğimiz gün ise bir davette görüntülendi. Oyuncuya "Gökçe Hanım'ı soralım" diyen muhabirler yanıt alamadı. Berk Atan sevgili sorularını duyunca gerilip mekana girdi.

Berk Atan ın sevgilisi kim? Gökçe Akyıldız sorulunca... 1

BERK ATAN'IN SEVGİLİLERİ

Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamıştı. Ondan önce ise yine rol arkadaşlarından Sude Zülal Güler ile birlikteydi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan ettiFenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan etti
Kiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladıKiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Berk Atan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.