Yasmin Erbil cici annesini paylaştı! 'Boşanmadılar'

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 28 Ağustos'ta gerçekleşen evliliği, henüz 3,5 ay geçmeden gündeme kriz iddialarıyla gelmişti. Boşanma kararı alan çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evliliklerine bir şans daha verdi. Ceylan yayın sırasında, 'Barıştık evet evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" dedi. Mehmet Ali Erbil ise 'Yes' şeklinde yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in altıncı eşi olan Gülseren Ceylan son olarak Yasmin Erbil ile buluştu. Cici annesiyle pozlar veren Erbil "Kavuştay! Boşanmadılar" notuyla paylaşım yaptı.

Yasmin Erbil bir süre önce"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyerek, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu söylemişti.