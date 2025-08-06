Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy evliliğinde ihanet iddiası gündemde! Saatler sonra dikkat çeken paylaşım

'Savaşçı' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında nikah masasına oturdu.

2023 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, mutluluklarını sıkça sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyordu.

SAATLER SONRA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ancak Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düştü. İkilinin sosyal medyada birbirini takipten çıktığı da iddia edilince Berk Oktay'dan paylaşım gecikmedi.

Oktay, eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak "Şükür sebebim ailem" notunu düştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy da eşinin paylaştığı kareyi kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak, "Sorun yok" mesajı verdi.