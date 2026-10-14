Tuğba Coşkun’dan eski eşi Mehmet Erbil'e: "Son evliliğinde de..."

Mehmet Ali Erbil 5. kez nikah masasına oturduğu isim Tuğba Coşkun ile ihanet yüzünden boşanmıştı. Coşkun ile ilişkisi iyi olan Mehmet Ali Erbil eski eşinin Youtube'da yaptığı yayına katıldı.

Yayında vicdan üzerine konuşulurken Mehmet Ali Erbil "Elinde değil ki insanın varsa vicdanın Bununla birlikte yürüyorsun hayatı ve bu vicdanım yüzünden de başıma gelmedik kalmadı" dedi.

Bunun üzerine Tuğba Coşkun ise Gülseren Ceylan'ı ima ederek "Kesinlikle. Mesela son evliliğinde de biraz vicdan yaptı. Olsun onun da yaşanması gerekiyormuş. Allah onun da yolunu açık etsin" dedi.



Şeyda Coşkun ise "Onun da yiyeceği ekmek varmış senden. Ne diyelim? Bazen vermek de öyle bir şeymiş" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ise bu sözlerin üzerine "Biraz vicdan yaptık işte" dedi.