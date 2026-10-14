'Annem okkalı bir miras bıraktı' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğine dönüyor

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD'nin Florida eyaletinde, kızının evinde hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Anjelik Calvin, Amerika'dan Türkiye'ye döndü.

Calvin, annesinin telif haklarını korumak ve sinemadaki mirasını yaşatmak için hukukçularla görüştüğünü açıkladı. Calvin ayrıca Amerika'da asıl mesleğini yapmak için başvurularını tamamladığını dile getirdi.

MESLEĞİNE ARA VERMİŞTİ

ABD’de özel harekât polisliği yapan Calvin, annesinin vefatının ardından mesleğine ara vermişti. Şimdi ise Florida’daki görevine geri dönmek için harekete geçen Anjelik Calvin başvurularını tamamladığını, polisliğe geri döneceğini söyledi.

'OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI'

Anjelik Calvin daha önce katıldığı bir programda annesinden kalan mirası şöyle açıklamıştı; ''Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası bana Allah'ı tanıtan Kur-an'ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak.''