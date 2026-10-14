MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Annem okkalı bir miras bıraktı' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğine dönüyor

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından Türkiye'ye dönerek sinema mirasını ve telif haklarını korumak için hukukçularla görüşmelere başladı. Anjelik, ayrıca görevine dönmek için gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

'Annem okkalı bir miras bıraktı' demişti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğine dönüyor
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD'nin Florida eyaletinde, kızının evinde hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Anjelik Calvin, Amerika'dan Türkiye'ye döndü.

Calvin, annesinin telif haklarını korumak ve sinemadaki mirasını yaşatmak için hukukçularla görüştüğünü açıkladı. Calvin ayrıca Amerika'da asıl mesleğini yapmak için başvurularını tamamladığını dile getirdi.

Annem okkalı bir miras bıraktı demişti! Ahu Tuğba nın kızı Anjelik mesleğine dönüyor 1

MESLEĞİNE ARA VERMİŞTİ

ABD’de özel harekât polisliği yapan Calvin, annesinin vefatının ardından mesleğine ara vermişti. Şimdi ise Florida’daki görevine geri dönmek için harekete geçen Anjelik Calvin başvurularını tamamladığını, polisliğe geri döneceğini söyledi.

Annem okkalı bir miras bıraktı demişti! Ahu Tuğba nın kızı Anjelik mesleğine dönüyor 2

'OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI'

Anjelik Calvin daha önce katıldığı bir programda annesinden kalan mirası şöyle açıklamıştı; ''Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası bana Allah'ı tanıtan Kur-an'ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak.''

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuğba Coşkun’dan Gülseren Ceylan'ı kızdıracak sözlerTuğba Coşkun’dan Gülseren Ceylan'ı kızdıracak sözler
Resmen eridi! Son halini gören şaştı kaldıResmen eridi! Son halini gören şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı!

Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı!

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.