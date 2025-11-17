Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin sokak ortasında kavga etti! "Bıktım senden"

Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, önceki gece sokak ortasında tartışma yaşadı. Ünlü çift bir mekândan çıktıktan sonra evlerine doğru ilerlerken bir konu hakkında tartışmaya başladı.

Sokak ortasında birbirlerine bağıran ikili, bir ara kaldırıma oturarak tartışmaya orada devam etti. Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; konunun iyice hararetlenmesi üzerine sinirlenen Berkay Tulumbacı, eşine parmağını sallayarak hakaretlerde bulundu. Gergin ise "Artık senden bıktım, bıktım" diyerek ona bağırdı.

'KARI KOCA ARASINDA OLABİLİR'

Bir süre sonra sakinleşen ikili, el ele evlerine doğru yürümeye başladı. Tulumbacı, "Arkadaşlar karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir, burada da size denk gelmiş. Biz arada böyle şeyler yapıyoruz maalesef, şu an sorun yok. Basit bir aile içi tartışma yaşadık, iyiyiz" dedi.

Oyuncu ayrıca muhabirlere "Şimdi size çektiğiniz resimleri silin diyeceğim ama bu olmayacak. Madem çektiniz, yapacak bir şey yok" diyerek oradan ayrıldı.