Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü yaşanmış ve 4 isim birden projeye veda etmişti.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrılmıştı.

Yeni isimlerin dahil olduğu fenomen diziye daha önce kendi isteğiyle ayrılan Yiğit Kirazcı'nın geri döneceği açıklanmıştı. Ancak Kirazcı’nın kaçıncı bölümde diziye dahil olacağı belirtilmemişti.

HİKAYESİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın hikayesi başlamadan bitti. Kirazcı’nın hikâye değişikliği nedeniyle projede yer almayacağı öğrenildi.