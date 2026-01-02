MAGAZİN

Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanmış 4 isim birden projeye veda etmişti. Yeni isimlerin dahil olduğu fenomen diziye eski bir oyuncunun geri döneceği açıklanmıştı. O ismin Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti.

Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti
Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü yaşanmış ve 4 isim birden projeye veda etmişti.

Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti 1

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrılmıştı.

Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti 2

Yeni isimlerin dahil olduğu fenomen diziye daha önce kendi isteğiyle ayrılan Yiğit Kirazcı'nın geri döneceği açıklanmıştı. Ancak Kirazcı'nın kaçıncı bölümde diziye dahil olacağı belirtilmemişti.

Bir isim geri dönecekti! Kızılcık Şerbeti hikayesi başlamadan bitti 3

HİKAYESİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın hikayesi başlamadan bitti. Kirazcı'nın hikâye değişikliği nedeniyle projede yer almayacağı öğrenildi.

