MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu aylardır rektum kanseriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyatı ertelenen Vahapoğlu bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı
Öznur Yaslı İkier

Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyata alınacağını duyurmuş ancak ameliyatı son dakika iptal edilmişti.

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı 1

Kulak burun boğaz muayenesi, anestezi değerlendirmesi ve yapılan kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını açıklayan Vahapoğlu, bu nedenle robotik cerrahiyle yapılması planlanan operasyonun ertelendiğini söylenmişti.

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı 2

Ece Vahapoğlu, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyat hazırlığını sosyal medya hesabından paylaşan Vahapoğlu'na 'Geçmiş olsun', Allah şifa versin' şeklinde yorumlar yapıldı.

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir isim geri dönecekti! Hikayesi başlamadan bittiBir isim geri dönecekti! Hikayesi başlamadan bitti
Dev elmas kolyesi servet değerinde! 986 karat elmas, 1,5 kilo ağırlık... Dev elmas kolyesi servet değerinde! 986 karat elmas, 1,5 kilo ağırlık...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ece Vahapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.