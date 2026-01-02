Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu ameliyata alındı

Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyata alınacağını duyurmuş ancak ameliyatı son dakika iptal edilmişti.

Kulak burun boğaz muayenesi, anestezi değerlendirmesi ve yapılan kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını açıklayan Vahapoğlu, bu nedenle robotik cerrahiyle yapılması planlanan operasyonun ertelendiğini söylenmişti.

Ece Vahapoğlu, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyat hazırlığını sosyal medya hesabından paylaşan Vahapoğlu'na 'Geçmiş olsun', Allah şifa versin' şeklinde yorumlar yapıldı.