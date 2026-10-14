Berkay ve Özlem Ada Şahin Türkiye'yi terk ediyor! Dubai kararı

Türkiye'de son dönemde ünlü isimlerin Dubai'ye yönelmesi dikkat çekiyor. Kimi çocuklarının eğitimi için yeni bir düzen kurmayı tercih ediyor, kimi ise ailesiyle birlikte daha farklı bir yaşamın kapısını aralıyor.

Ece Erken ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra Dubai'ye gitme kararı olan son isim Berkay Şahin ve ailesi oldu. 3. çocuğunu kısa süre önce kucağına alan Özlem Ada Şahin'den yeni kare geldi.

Özlem Ada Şahin ve Berkay çifti, kızlarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Ailesiyle çekilen bir karesini yayınlayan Şahin "Yeni bölüm" notunu yazdı.

Kızlarının eğitimi için bu kararı alan çift Dubai ve Türkiye arasında mekik dokuyacak.