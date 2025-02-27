Berna Koraltürk sessiz sedasız boşandı! İddialı pozu dikkat çekti

TRT1'in dizisi Baba Candır'da Uraz Kaygılaroğlu ile partner olan ve bu dizide canlandırdığı Ece rolüyle tanınan Berna Koraltürk özel hayatıyla gündemde.

Murat Onbul ile evlenen ve uzun bir süredir ekranda olmayan Koraltürk'ün sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Berna Koraltürk ile yönetmen Murat Onbul’un 8 yıllık evliliğinin bittiği ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berna Koraltürk hafta başı ekran yüzü olduğu tabii’nin Dubai galasına katıldı.

Şıklığıyla dikkat çeken oyuncunun 2017’de nikah masasına oturduğu yönetmen Murat Onbul’la anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.

“Baba Candır” dizisinde hayat verdiği Ece Güney karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu son olarak tabii’nin yönetmenliğini Günay Günaydın’ın üstlendiği romantik komedi türündeki “Aşkımız Yeter” dizisinde Ümit Kantarcılar’la başrol oynadı.