Berna Laçin'in hedefinde Sahtekarlar'ın Asya'sı Hilal Altınbilek vardı! "En bariz estetikli birine..."

Türkiye gündemine dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin'in bu sefer hedefinde Sahtekarlar'ın Asya'sı Hilal Altınbilek vardı. Oyuncunun dizideki rolünü eleştiren Laçin estetik suçlamasıyla dikkat çekti.

Berna Laçin'in hedefinde Sahtekarlar'ın Asya'sı Hilal Altınbilek vardı! "En bariz estetikli birine..."
Kubra Akalın

Ay Yapım imzalı "Sahtekarlar" dizisinde başrol oyuncusu Hilal Altınbilek sosyal medyada gündem oldu. Dizide Asya rolüne hayat veren Hilal Altınbilek, zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’yı canlandırıyor.

Ancak bu rol sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. 'Fakir mahalle kızı' rolü üzerinden eleştirilen Hilal Altınbilek Berna Laçin'in de hedefindeydi.

Berna Laçin dizinin ilk bölümünü izleyince dayanamadı ve "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” dedi.

Berna Laçin in hedefinde Sahtekarlar ın Asya sı Hilal Altınbilek vardı! "En bariz estetikli birine..." 1

Bu yorumu destekleyenler olduğu kadar Berna Laçin'e tepkiler de vardı. Sosyal medyada Laçin'e "Kıskanıyorsun" yorumları da yapıldı.

Berna Laçin in hedefinde Sahtekarlar ın Asya sı Hilal Altınbilek vardı! "En bariz estetikli birine..." 2

SAHTEKARLAR KONUSU NEDİR?

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Hilal Altınbilek
