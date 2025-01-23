Berna Laçin'in sözlerine tepki yağdı: Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da yer alan Grand Kartal Oteli'ndeki yangından son bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelden kahreden detaylar gelmeye devam ederken sosyal medyada da şoke eden bir tartışma başladı. Bir kısım otele gidenleri 'zengin' olarak etiketleyerek tepki çekti.

"EZİKLİK VE HASET"

Berna Laçin de bu tartışmaya ilginç bir yorum katarak dahil oldu. "Bu arada zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da!" diyen Berna Laçin şunları yazdı:

"Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece. Doktorlar, mühendisler, öğretim görevlileri vs… Çocukları yarı yıl tatilinde faydalı bir etkinlik içinde bulunsun diye, 1 sene önceden paket satın alırlar ve sene boyu o taksidi öderler. Yurt dışında kayak tatili 10 kat daha lüks ve güvenlidir ve yarı fiyatıdır.

Ama vize alamadığı için insanlar bir süredir yurt içine mahkum kaldı o zaman da işte fiyatlar iyice coştu. Ha zengin ölse sevinmek de nasıl bir manyaklık seviyesi eziklik ve hasettir o da ayrı."

YORUMLAR DA GECİKMEDİ

Berna Laçin ayrıca "Türkiye’de kayak zaten lüks tatili. Bunların içinde en ucuzu da Grand Kartal net" diyerek sözlerini tamamladı.

Sosyal medyada Berna Laçin'e tepkiler de vardı. Kimi takipçiler "Gerçekten tüm bunlar yaşanırken üşenmeden oturup bunları yazabiliyor olmanız garip! Neyin kafasını yaşıyorsunuz", "Olayın zenginlik fakirlikle ne ilgisi var", "Bunu konuşmak bile ayıp" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçiler ise "Merhametsiz bir toplum olduk", "Ölenin zengini fakiri mi olur?" diyerek bu tartışmalara tepki gösterdi.