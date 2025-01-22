Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybetti! "Sorumsuz, vicdansız, merhametsiz..."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangın faciaya dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından tatile gelenler ölüm kalım mücadelesi verdi. Kimi camdan atladı kimi çarşaflara sarınarak alevlerden kaçmaya çalıştı.

Acı haberler ise üst üste geldi. Yangın nedeniyle, 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı.

Zuhal Topal da yangında tanıdıklarını kaybedenlerden biriydi. Sunucu kızının okul arkadaşının ve ailesinin tatil için gittiği Kartalkaya'da hayatını yitirdiğini paylaştı. Kızını ve arkadaşını paylaşan Zuhal Topal acısını şu sözlerle paylaştı:

"Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun."