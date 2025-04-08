Berna Laçin yumurta fiyatlarını görünce isyan etti: "9 ay önce 2 lira olan yumurta şimdi 10 lira"

Yumurta fiyatları, 2024 Aralık ayında 100-120 TL arasında satılan 30’lu yumurta kolisiyle başlayan artışla dikkat çekiyor. 2025 Nisan'da aynı kolilerin fiyatı marketlerde ortalama 250 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlar, farklı bölgelerde ciddi değişiklikler gösteriyor; bazı mağazalarda 30’lu yumurta kolisi 170-180 TL arasında bulunabiliyor, bazı yerlerde ise fiyatlar 310 TL’yi bulabiliyor.

ORGANİK YUMURTA NE KADAR?

Organik olarak etiketlenen yumurtalar, normal yumurtalara göre yaklaşık iki kat daha pahalı.

Bu tür yumurtaların fiyatı, 30’lu kolilerde 400 TL’yi aşıyor. Özellikle sağlıklı yaşamı tercih edenler için rağbet gören organik yumurtalar, fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada ünlü oyuncu Berna Laçin, artan yumurta fiyatlarını görünce tepkisini dile getirdi. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ya 9 ay önce 2 lira olan yumurta nasıl 10 lira olur! Gezen, organik filan da değil ha!” diyerek fiyatlardaki ani artışı eleştirdi.