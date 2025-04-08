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Berna Laçin yumurta fiyatlarını görünce isyan etti: "9 ay önce 2 lira olan yumurta şimdi 10 lira"

Yumurta fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Yumurtanın fiyat artışına sosyal medyada isyan eden Berna Laçin "Ya 9 ay önce 2 lira olan yumurta nasıl 10 lira olur!" dedi.

Berna Laçin yumurta fiyatlarını görünce isyan etti: "9 ay önce 2 lira olan yumurta şimdi 10 lira"
Kubra Akalın

Yumurta fiyatları, 2024 Aralık ayında 100-120 TL arasında satılan 30’lu yumurta kolisiyle başlayan artışla dikkat çekiyor. 2025 Nisan'da aynı kolilerin fiyatı marketlerde ortalama 250 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlar, farklı bölgelerde ciddi değişiklikler gösteriyor; bazı mağazalarda 30’lu yumurta kolisi 170-180 TL arasında bulunabiliyor, bazı yerlerde ise fiyatlar 310 TL’yi bulabiliyor.

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ORGANİK YUMURTA NE KADAR?

Organik olarak etiketlenen yumurtalar, normal yumurtalara göre yaklaşık iki kat daha pahalı.

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Bu tür yumurtaların fiyatı, 30’lu kolilerde 400 TL’yi aşıyor. Özellikle sağlıklı yaşamı tercih edenler için rağbet gören organik yumurtalar, fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

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Sosyal medyada ünlü oyuncu Berna Laçin, artan yumurta fiyatlarını görünce tepkisini dile getirdi. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ya 9 ay önce 2 lira olan yumurta nasıl 10 lira olur! Gezen, organik filan da değil ha!” diyerek fiyatlardaki ani artışı eleştirdi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
yumurta Berna Laçin
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