Berrak Tüzünataç neden gözaltına alındı? Berrak Tüzünataç kimdir, nereli?

Türkiye bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü birçok ünlü ismi gözaltına aldı. Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da gözaltına alındı. Kararlar sonrası 'Berrak Tüzünataç kimdir?' ve 'Berrak Tüzünataç neden gözaltına alındı?' sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haberimizde gözaltına alınan isimler ve neden gözaltına alındıklarına ilişkin tüm detayları paylaştık.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda birçok ünlü isim gözaltına alınırken Berrak Tüzünataç da gözaltına alınan isimler arasında. Bu karar sonrası 'Berrak Tüzünataç nereli?' ve 'Berrak Tüzünataç neden gözaltına alındı?' gibi sorular merak ediliyor.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR, NERELİ?

1984 yılında Yalova’da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, İlk ve orta öğretimini Yalova'da aldıktan sonra 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanarak İstanbul'a taşındı.

2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atölyesine katıldı. Tüzünataç, sinema sektörüne Yılmaz Erdoğan'ın kült eserlerinden Organize İşler'deki rolüyle adım attı.

Tüzünataç; Fİ, Muhteşem Yüzyıl, Son, Ejder Kapanı, Ezel, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Elveda Rumeli, Affedilmeyen, Çanakkale Yolun Sonu, Bir Avuç Deniz, Kıskanmak, Organize İşler, Beyza’nın Kadınları ve Ödünç Hayat gibi dizi ve film projelerinde rol aldı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berrak Tüzünataç'a İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isimle birlikte 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla operasyon düzenledi.

Tüzünataç için bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı.

