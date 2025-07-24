Beşiktaş’ta 85 bin TL kiraya oturuyordu! Oğuzhan Koç da ev sahibiyle mahkemelik oldu! 'Bütün kiracıların derdi bu...'

Ünlü isimlerin ev sahipleri ile yaşadığı anlaşmazlıklar zaman zaman magazin manşetlerindeki yerini alıyor. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ve Oğuzhan Koç ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Oğuzhan Koç Beşiktaş’ta 85 bin liraya oturduğu evin kirasını 350 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibine dava açtı.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Oğuzhan Koç konuya dair açıklama yaparak; "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk subuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten" dedi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Riva’dan 65 milyon TL’ye ev aldıkları iddialarına da açıklık getirdi.

"O PARAYA RİVA'DAN EV ALMAYIZ"

Ünlü çift "O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Orada fiyatlar zaten daha makul ve uygun. Biz arkadaşımızın evine 'hayırlı olsun'a gittik" dedi.