MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu

Mayıs ayında aldığı evlenme teklifine “Evet” yanıtını veren Beste Kökdemir, 4 Temmuz 2025 tarihinde hayatını Fazlı Erdinç Çatak ile birleştirdi. Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu açıkladı.

Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu
Kubra Akalın

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz’da nikâh masasına oturdu. Gözlerden uzak bir aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde sevenlerine çifte müjde verdi.

Ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen nikâhta duygusal anlar yaşandı.

Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu 1

Kökdemir, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, en büyük sürprizi ise nikâh sonrası verdi. Ünlü oyuncu, takipçilerine ultrason fotoğrafıyla hamile olduğunu duyurdu!

Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu 2

Düğün davetiyesini de paylaştığı gönderinin hemen ardından ultrason karesini yayınlayan Beste Kökdemir’in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu 3
Hayranları “Çifte mutluluk”, “Harika haber, gözlerim doldu” ve “En güzel gününüzde en güzel haber” gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni rolü için 20 kilo almıştı! Aylardır zayıflamaya çalışıyorYeni rolü için 20 kilo almıştı! Aylardır zayıflamaya çalışıyor
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı "Cesur ve ışıltılı" diyerek paylaştıBir Gece Masalı'nın Canfeza'sı "Cesur ve ışıltılı" diyerek paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Beste Kökdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

Galatasaray'da sözleşme krizi! Yunus Akgün bir türlü imzayı atmıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.