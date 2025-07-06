Beste Kökdemir düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurdu

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz’da nikâh masasına oturdu. Gözlerden uzak bir aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde sevenlerine çifte müjde verdi.

Ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen nikâhta duygusal anlar yaşandı.

Kökdemir, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, en büyük sürprizi ise nikâh sonrası verdi. Ünlü oyuncu, takipçilerine ultrason fotoğrafıyla hamile olduğunu duyurdu!

Düğün davetiyesini de paylaştığı gönderinin hemen ardından ultrason karesini yayınlayan Beste Kökdemir’in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Hayranları “Çifte mutluluk”, “Harika haber, gözlerim doldu” ve “En güzel gününüzde en güzel haber” gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdi.