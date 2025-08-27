Beste Kökdemir'in doğmamış bebeğine kan donduran beddua! Hamile oyuncu neye uğradığını şaşırdı

Oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu. Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikâh masasına oturdu.

Beste Kökdemir, düğünden hemen sonra, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı.

Oyuncu "Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum..." dedi.

KAN DONDURAN BEDDUA

Oyuncu Beste Kökdemir'e bu açıklamalardan bir süre sonra korkunç mesajlar geldi. Doğmamış bebeğine gelen 'İnşallah doğmaz ölür' yorumuyla neye uğradığını şaşıran Beste Kökdemir isyan etti:

"Hayatım boyunca birçok kez linç yedim ve gerçekten umursamamayı öğrendim ama böylesini hiç görmemiştim. Nutkum tutuldu ve hiçbir kısmına anlam veremiyorum.

Duygularımı daha açık yazmaya dilim varmıyor. Nasıl bir öfke hissettiğimi size anlatamam. Bunu yazanın da bir insan olduğunu düşündüğüm noktada tamamen tıkanıyorum. Lütfen ruh hastalarını teşhir edip aramızda yaşamamaları sağlamak için ne gerekiyorsa yapalım."