Beyaz Show başlıyor mu? Beyazıt Öztürk açıkladı

4 Mayıs 2018’de ekranlara veda edeb Beyaz Show yeniden mi başlayacak? Beyazıt Öztürk, Beyaz'la Joker programında yaptığı açıklamayla herkesi heyecanlandırdı.

Beyaz Show'un final yapmasının ardından bir süre gözlerden uzak kalan, ardından O Ses Türkiye jürisinde yer alan Beyazıt Öztürk, şimdilerde Kanal D'de program yapıyor. Yeni yarışma programı "Beyaz'la Joker" ile adından söz ettiren Beyaz müjdeyi verdi.

Yarışmacıyla konuşan Beyaz, konu efsaneleşen talk-show programına gelince heyecanını gizleyemedi.

Seyirciye "Yıllarca Beyaz Show yaptım, harika oldu. İnşallah... Devam etsin mi o da?" sorusunu yönelten ünlü şovmen bol alkışla yanıt aldı. Seyircinin bu yoğun ilgisi üzerine gülümseyen Beyazıt Öztürk, "O da olacaaak... O da olacak!" dedi.