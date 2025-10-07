MAGAZİN

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçen ay hastanelik olmuş ve beyin anevrizması teşhisiyle tedavi görmüştü. Ahu Yağtu sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Ahu Yağtu, 16 Eylül’de baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkikler sonrası ünlü oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konuldu.

Sevenlerini endişelendiren Yağtu, ilk açıklamasında "Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarımda biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum" dedi.

Şiddetli baş ağrıları haricinde iyi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, ardından hastanede çektiği kareyi paylaştı.

Günden güne iyileşen Ahu Yağtu, yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ahu Yağtu, ayna karşısında poz verip "İşe... Şaka şaka" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ile evliliğinden Kemal adında bir oğlu olan ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

