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Beyin kanaması geçirmiş Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Settar Tanrıöğen'den şaşırtan itiraf! 'Para bitmek üzere'

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Apo' karakteriyle beğeni toplayan Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve aylarca hastanede yatmıştı. O esnada diziden çıkarılan ünlü isim yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirilmişti. Tanrıöğen şimdi de katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla gündem oldu.

Beyin kanaması geçirmiş Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Settar Tanrıöğen'den şaşırtan itiraf! 'Para bitmek üzere'
Öznur Yaslı İkier

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı.

Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuştu.

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Sağlığına kavuştuktan sonra Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olan Settar Tanrıöğen BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nın konuğu oldu.

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Samimi itiraflarda bulunan ünlü isim sağlığına dair yaptığı açıklamada; "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım." ifadelerini kullandı.

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Settar Tanrıöğen, ekonomik durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi; "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti
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