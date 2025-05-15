Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen: Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncu diziden de ayrılmıştı. Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.

Tedavisi devam eden Settar Tanrıöğen daha sonra Kızıl Goncalar dizisinde yer almıştı. Son olarak yanında hemşiresiyle yürüyüşte Snob Magazin'e görüntülenen oyuncu, “Hemşirem olmadan dışarı çıkmıyorum” dedi. Tanrıöğen, "Her zaman yanımda. Yanımda yoksa sokağa çıkmıyorum ne olur ne olmaz diye" açıklamasını yaptı.

"KISA HAFIZADA PROBLEMİM VAR"

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan sanatçı, "İyiyim. İlaçlarım devam ediyor. Çalışabiliyor durumdayım. Sekiz bölüm Kızıl Goncalar'da çalıştım. Kulaklık taktılar, kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum. Giderek canlanıyor, iyileşecek. Terapi alıyorum, onu da azalttım. Haftanın dört günü birer seans alıyordum. Şimdi haftanın bir günü iki seans alıyorum. Her geçen gün iyiye gidiyorum" dedi.

Normalde Kocaeli'nde oturduğunu belirten oyuncu, "Sağlık durumu nedeniyle orası meşakkatli, suyunu kendin basıyorsun. Beyin kanaması geçirince orası zorlaştı" şeklinde konuştu.