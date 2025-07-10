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Bilal Yiğit Koçak bedelli askerlik için gün sayıyor! Vatani görevini yapacağı yer belli oldu

Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bilal Yiğit Koçak yeni proje öncesi askere gidecek. 12 Temmuz'da birliğine teslim olacak olan Bilal Yiğit Koçak vatani görevini Burdur'da yapacak.

Bilal Yiğit Koçak bedelli askerlik için gün sayıyor! Vatani görevini yapacağı yer belli oldu
Öznur Yaslı İkier

'Seni Kimler Aldı', 'Kimse Bilmez', 'Gel Dese Aşk', 'Kardeşlerim' gibi dizilerle adından söz ettiren Bilal Yiğit Koçak şimdilerde yeni projeye başlamadan askere gitmek için gün sayıyor.

Bilal Yiğit Koçak bedelli askerlik için gün sayıyor! Vatani görevini yapacağı yer belli oldu 1

Yeni sezonda Show TV'nin aşiret dizisi Bereketli Topraklar'da rol alacak olan Bilal Yiğit Koçak, askerliğini tamamladıktan sonra sete başlayacak.

Bilal Yiğit Koçak bedelli askerlik için gün sayıyor! Vatani görevini yapacağı yer belli oldu 2

Askerlik görevi 28 gün sürecek olan oyuncu vatani görevini Burdur'da yapacak. Ünlü isim askerlik için stresli olmadığını ama ailesinin duygusallaştığını söyledi.

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