Biletleri 40 dakikada bitmişti! Tarkan'dan flaş karar

Megastar Tarkan'ın uzun bir aradan sonra İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri yoğun ilgi nedeniyle çok kısa sürede tükenmişti. Ünlü şarkıcıdan heyecanlandıran bir açıklama daha geldi.

Biletleri 40 dakikada bitmişti! Tarkan’dan flaş karar
Öznur Yaslı İkier

Megastar Tarkan, İstanbul Volkswagen Arena’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde dört büyük konser vereceğini duyurmuştu.

Konser biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkmasıyla birlikte anında tükendi, bilet platformu çöktü.

BİNLERCE KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Bilet fiyatları 7 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar çıkarken, Megastar'ın hayranları, etkinlik sayfasına erişebilmek için dakikalar içinde yüz binleri bulan bir sıraya girmişti.

Biletler karaborsaya düşerken, 200 bin TL'yi aşkın fiyatlara yeniden satışa çıkarıldı.

Biletleri 40 dakikada bitmişti! Tarkan’dan flaş karar 1

4 KONSER DAHA VERECEK

Bu yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıkladı.

