Biletleri kapış kapış satılmıştı! Adli kontrolle serbest kalan Manifest konseri iptal edildi

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta verdiği ilk +18 konseriyle tartışmalara yol açtı.

Konser sonrası dansları ve kostümleriyle eleştirilerin hedefi olan grup hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Hakim karşısına çıkan Manifest grubu üyeleri ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

KONSER GÖRÜNTÜLERİ ERİŞİM ENGELİ

Manifest'in +18 konser görüntülerinin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği ortaya çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından Manifest grubunun 20 Eylül’de Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi. Konser bilgileri, Selçuklu Kongre Merkezi’nin etkinlik sayfasından kaldırıldı.

Biletlerin tamamının satıldığı konseri 8 bin kişinin izlemesi bekleniyordu.

Benzer şekilde, 14 Ekim’de Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenmesi planlanan konserin de iptal edildiği öğrenildi. Böylece grup, Anadolu turnesi için planlanan iki büyük konserini kaybetmiş oldu.