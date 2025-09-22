MAGAZİN

Bingöl'e atanmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkeyi terk etti! Görevine bakın nerede başladı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Temmuz ayında New York'a taşındı. Doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı alan Bilgen görevine başladı.

Bingöl'e atanmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkeyi terk etti! Görevine bakın nerede başladı
Öznur Yaslı İkier

İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, yurt dışına taşındı. Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıkan ancak gitmeyen Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'nin New York kentinde devam etme kararı aldı.

Bingöl e atanmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkeyi terk etti! Görevine bakın nerede başladı 1

İdil Bilgen, Instagram'da yaptığı paylaşımla 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını duyurdu.

Bingöl e atanmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkeyi terk etti! Görevine bakın nerede başladı 2

İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı:

Bingöl e atanmıştı! Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ülkeyi terk etti! Görevine bakın nerede başladı 3

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu

Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı

Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı

Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim

Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist

Temmuz 2025: New York'a taşındı

Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

Miss Turkey İdil Bilgen
