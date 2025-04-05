Bir dizinin daha fişi çekildi! Yeni dizi Kardelenler'in final tarihi kesinleşti

Atv ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardelenler dizisinde işler beklendiği gibi gitmedi.

Reyting listelerinde istediği başarıyı elde edemeyen Kardelenler için final kararı alındı. Dizinin 9. Bölümüne bakıldıktan sonra final yapıp yapmayacağının belli olacağı konuşuluyordu.

Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projenin 10. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZETİ:

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).