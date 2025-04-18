MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Abidin son haliyle gündemde! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Bir dönemin efsane şarkı yarışması Popstar'daki isimler uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Bunlardan biri de yarışmanın birincisi Abidin Özşahin oldu. Şampiyon Abidin Özşahin yarışmanın ardından adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde bambaşka bir hayat süren Popstar Abidin'i görenler çok şaşırıyor.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Abidin son haliyle gündemde! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle fırtınalar estirmeye başlamıştı. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı.

Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.

abidin

Programda müzik şöleni yaşanırken, diğer yandan polemikler hiç bitmiyordu. 14 hafta süren bu süreçte birinci olan isim ise Abidin Özşahin olmuştu.

ABİDİN 2

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe beklediği ilgiyi göremedi ve ekranlardan uzak kaldı.

son hali 1

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 47 yaşında olan Özşahin sektörden beklediğini alamayınca İstabul'u terk edip, mesleği de bıraktı.

SON HALİ 2

Popstar olarak hafızalara kazınan Özşahin, şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya markası altında çalışmalarını sürdürüyor.

son hali 3,

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin hobi olarak müzikle ilgilenmeye devam ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha yeni başlamıştı! Reyting savaşına yenildi... Bir dizinin daha fişi çekildiDaha yeni başlamıştı! Reyting savaşına yenildi... Bir dizinin daha fişi çekildi
Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...

Anahtar Kelimeler:
popstar Popstar Abidin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler! "İktidara yakın gazeteciler de işin içinde"

CHP'li belediyeye 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var

CHP'li belediyeye 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var

Ekrem İmamoğlu "Kamuoyundan sakladılar" diyerek açıkladı! Çarpıcı Sazlıdere Barajı iddiası: "Yüzde 100'den yüzde 0'a indirdiler"

Ekrem İmamoğlu "Kamuoyundan sakladılar" diyerek açıkladı! Çarpıcı Sazlıdere Barajı iddiası: "Yüzde 100'den yüzde 0'a indirdiler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.