Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Abidin son haliyle gündemde! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle fırtınalar estirmeye başlamıştı. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı.

Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu.

Programda müzik şöleni yaşanırken, diğer yandan polemikler hiç bitmiyordu. 14 hafta süren bu süreçte birinci olan isim ise Abidin Özşahin olmuştu.

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe beklediği ilgiyi göremedi ve ekranlardan uzak kaldı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 47 yaşında olan Özşahin sektörden beklediğini alamayınca İstabul'u terk edip, mesleği de bıraktı.

Popstar olarak hafızalara kazınan Özşahin, şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya markası altında çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin hobi olarak müzikle ilgilenmeye devam ediyor.